Москва, , 21:30 — REGNUM Футболисты московского ЦСКА в выездном матче двадцать четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграли вничью со столичным «Динамо». Встреча прошла 27 июня на «ВТБ-Арене» в Москве и завершилась со счётом 0:0.

По ходу игры футболисты столичных команд создали несколько опасных моментов, однако отличиться голевыми действиями так и не смогли.

Отметим, что после двадцати четырех матчей в чемпионате России московский ЦСКА пока занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 37 очков. Клуб «Динамо», в активе которого 31 балл после двадцати трех матчей, находится на седьмой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 27 июня футболисты «Уфы» сыграли вничью с московским «Спартаком» в выездном матче двадцать четвертого тура РПЛ. Встреча, прошедшая на стадионе «Открытие-Арена» в Москве, завершилась со счётом 0:0.

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