Виго, Испания, , 20:31 — REGNUM Футболисты «Сельты» в домашнем матче тридцать второго тура чемпионата Испании сыграли вничью с каталонской «Барселоной». Встреча в Виго, прошедшая 27 июня на стадионе «Балаидос», завершилась вничью со счётом 2:2.

Одним из героев матча в составе хозяев поля стал российский нападающий Федор Смолов, который забил гол на 50-й минуте. Еще один мяч у «Сельты» провел Яго Аспас (88-я). У гостей голевыми действиями отметился Луис Суарес (дубль).

Отметим, что после тридцати двух матчей в чемпионате Испании каталонская «Барселона» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 69 очков. Клуб «Сельта», имея в активе 34 балла, находится на шестнадцатой позиции.

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