Барселона, Испания, , 14:26 — REGNUM Испанский футбольный клуб «Эспаньол» отправил в отставку главного тренера Абелардо Фернандеса. Об этом 27 июня сообщается на сайте клуба.

В «Эспаньоле» это уже третья отставка в течение нынешнего сезона. В начале сезона команду возглавлял Давид Гальего. В октябре его сменил Пабло Мачин, который был уволен в конце 2019 года.

В настоящее время «Эспаньол» после 31 тура идёт на последнем, 20-м, месте в турнирной таблице чемпионата Испании.

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