Нью-Йорк, США, , 14:14 — REGNUM Финальные стадии теннисных турниров Кубок Дэвиса и Кубок Федерации перенесены на 2021 год. Об этом сообщили организаторы соревнований.

Финальная стадия Кубка Федерации должна была пройти 14−19 апреля в Будапеште. Теперь её перенесли на 13−18 апреля 2021 года.

Финал Кубка Дэвиса должен был состояться в Мадриде 23−29 ноября. Теперь он перенесён на 22−28 ноября 2021 года.

Отмечается, что перенос связан с пандемией коронавируса.

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