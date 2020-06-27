Загреб, , 14:08 — REGNUM Бывший хорватский теннисист Горан Иванишевич, являющийся тренером Новака Джоковича, заразился коронавирусом. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«К сожалению, сдав два отрицательных теста за последние 10 дней, третий тест дал положительный результат», — написал Иванишевич.

Иванишевич заразился после выставочного турнира Adria Tour, который был организован Джоковичем. Ранее на турнире заразились Джокович, а также Григор Димитров, Борна Чорич и Виктор Троицки.

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