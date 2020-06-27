Москва, , 13:51 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник подписал новый контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Об этом 27 июня он написал на своей странице в Instagram.

«Подписываю новый контракт», — написал Олейник.

Напомним, Олейник выступает в UFC с 2014 года. Он провёл в организации 12 боёв, в которых одержал восемь побед и потерпел четыре поражения.

Последний бой он провёл в мае, когда одержал победу на турнире UFC 249 над бразильцем Фабрисио Вердумом.

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