Киев, 27 июня 2020, 13:42 — REGNUM Украинский боксёр Александр Гвоздик объяснил решение завершить карьеру. Об этом 27 июня сообщает BoxingScene.
«Чувствую себя отлично, просто понял, что пришло время перемен. Вторая причина — мне 33 года, я здоров и хочу быть здоровым и дальше», — сказал Гвоздик.
Он также добавил, что из-за ситуации с коронавирусом придётся начинать борьбу за титул практически с начала.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня Гвоздик объявил о завершении карьеры. В последний раз он выходил на ринг в октябре 2019 года и досрочно проиграл Артуру Бетербиеву.
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