Асунсьон, 27 июня 2020, 12:57 — REGNUM Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо может возобновить карьеру. Об этом 27 июня сообщает Marca.
По информации издания, 40-летний Роналдиньо может стать игроком аргентинского клуба «Химнасия и Эсгрима», главным тренером которого является Диего Марадона.
Отмечается, что Марадона хочет пригласить Роналдиньо в свою команду, но переговоров пока не было, поскольку экс-футболист находится под домашним арестом в Парагвае.
Роналдиньо завершил игровую карьеру в январе 2018 года. Последним его клубом стал «Флуминенсе».
Напомним, в марте Роналдиньо вместе со своим братом был арестован в Парагвае из-за поддельных паспортов, которые они предъявили в аэропорту Асунсьона. Спустя месяц они были выпущены под домашний арест.
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