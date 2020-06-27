Турин, Италия, , 12:49 — REGNUM Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отметился достижением в итальянской Серии А. Об этом 27 июня сообщает Opta.

Отмечается, что за время выступления за «Ювентус» Роналду поразил ворота 20 разных команд Серии А. «Лечче» стал 20-й командой в Италии, в ворота которой забил Роналду.

Теперь в Италии остался один клуб, который не пропускал от Роналду. Это «Кьево», который по итогам сезона 2018/19 вылетел в Серию B. Причём в том сезоне Роналду имел шанс забить в ворота «Кьево», но не смог реализовать пенальти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Ювентус» разгромил «Лечче» со счётом 4:0. Роналду забил гол с пенальти.

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