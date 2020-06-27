Химки, Московская область, , 12:33 — REGNUM Форвард баскетбольного клуба «Химки» Пётр Губанов покинул команду. Об этом 27 июня сообщается на сайте клуба.

«По окончании срока действия контракта наш клуб покидает российский форвард П"тр Губанов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 33-летний форвард не сыграл ни одного матча в сезоне 2019/20 из-за травмы колена.

Губанов играл за «Химки» с 2018 года, а также в период с 2009 по 2010 год. Он является четырёхкратным серебряным призёром Единой лиги ВТБ.

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