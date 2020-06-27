Берлин, , 12:14 — REGNUM В покупке нападающего московского ЦСКА Фёдора Чалова заинтересованы три клуба немецкой Бундеслиги. Об этом 27 июня сообщает Fussball Transfers.

По информации источника, на 22-летнего нападающего претендуют такие клубы, как «Байер», «Вольфсбург» и «Хоффенхайм».

Отмечается, что ЦСКА может продать Чалова за €10 млн. Снижение цены по сравнению с прошлым сезоном связано с низкой результативностью форварда, а также кризисом, вызванным пандемией коронавируса.

Напомним, Чалов является воспитанником ЦСКА. В нынешнем сезоне он сыграл 32 матча в различных турнирах, в которых забил шесть голов и отдал шесть голевых передач.

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