Ливерпуль, Великобритания, 27 июня 2020, 11:45 — REGNUM Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон был первым, кто поздравил Кенни Далглиша с чемпионством «Ливерпуля». Об этом 27 июня сообщает Daily Mail.
«Это очень приятно. Мы остаёмся соперниками, но его великодушие позволяет отправлять вот такое письмо с поздравлениями», — сказал Далглиш.
Отметим, что ранее два шотландских тренера не раз обменивались острыми высказываниями в отношении друг друга.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Ливерпуль» стал чемпионом Англии впервые за лет. В последний раз это произошло в 1990 году, когда команду тренировал Далглиш.
Читайте ранее в этом сюжете: Клопп посвятил победу «Ливерпуля» Далглишу и Джеррарду