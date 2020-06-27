Ливерпуль, Великобритания, , 11:45 — REGNUM Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон был первым, кто поздравил Кенни Далглиша с чемпионством «Ливерпуля». Об этом 27 июня сообщает Daily Mail.

«Это очень приятно. Мы остаёмся соперниками, но его великодушие позволяет отправлять вот такое письмо с поздравлениями», — сказал Далглиш.

Отметим, что ранее два шотландских тренера не раз обменивались острыми высказываниями в отношении друг друга.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Ливерпуль» стал чемпионом Англии впервые за лет. В последний раз это произошло в 1990 году, когда команду тренировал Далглиш.

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