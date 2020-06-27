Любин, , 11:13 — REGNUM Российский полузащитник Евгений Башкиров, выступающий за польский клуб «Заглембе», забил два гола в матче чемпионата Польши с «Короной».

Встреча завершилась со счётом 2:1. Башкиров отличился на 21-й и 67-й минутах и принёс победу своей команде. Оба гола были забиты дальними ударами из-за пределов штрафной.

Отметим, что в феврале 2020 года Башкиров перешёл в «Заглембе» из казанского «Рубина» на правах свободного агента. В мае польский клуб объявил о продлении с ним контракта.

В чемпионате Польши Башкиров провёл девять матчей, забил два гола и отдал одну голевую передачу.