Мюнхен, Германия, , 10:52 — REGNUM Лучшим футболистом чемпионата Германии в сезоне 2019/20 признан нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски. Об этом 26 июня сообщает пресс-служба Бундеслиги.

В 30 матчах первенства Левандовски забил 33 гола, четыре из которых — с пенальти. Он с большим отрывом лидирует в гонке лучших бомбардиров. Также он возглавляет зачёт «Золотой бутсы».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня «Бавария» досрочно стала чемпионом Германии за два тура до окончания первенства.

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