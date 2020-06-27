Лиссабон, , 09:44 — REGNUM «Спортинг» одержал победу над «Белененсешом» в матче чемпионата Португалии. Встреча завершилась со счётом 3:1.

На девятой минуте счёт открыл нападающий «Белененсеша» Лика. Через 11 минут защитник «Спортинга» Себастьян Коатес восстановил равновесие.

Победу «Спортингу» принёс форвард Жовани Кабрал, оформивший дубль. На 36-й минуте он забил гол, оказавший победным, а на 45-й реализовал пенальти.

На сегодняшний день «Спортинг» занимает третье место в чемпионате Португалии, на счету команды 52 очка после 28 туров. «Белененсеш» идёт на 14-м месте с 30 очками.

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