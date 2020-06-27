Севилья, Испания, , 09:36 — REGNUM «Севилья» сыграла вничью с «Вальядолидом» в матче 32-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:1.

На 25-й минуте счёт в матче открыл защитник «Вальядолида» Кико Оливас. «Севилья» восстановила равновесие на 83-й минуте после того, как полузащитник Лукас Окампос реализовал пенальти.

На сегодняшний день «Севилья» набрала 54 очка и находится на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Вальядолид» идёт на 14-м месте с 35 очками.

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