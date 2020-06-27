Турин, Италия, , 09:24 — REGNUM «Ювентус» одержал победу над «Лечче» в матче 28-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счётом 4:0.

В составе «Ювентуса» голы забили нападающие Пауло Дибала (53), Криштиану Роналду (62), реализовавший пенальти, Гонсало Игуаин (83) и защитник Маттейс де Лигт (85).

Отметим, что «Лечче» с 31-й минуты играл в меньшинстве после удаления защитника Фабио Лучионе.

На сегодняшний день «Ювентус» набрал 69 очков и находится на первом месте в Серии А. «Лечче» идёт на 18-м месте с 25 очками.

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