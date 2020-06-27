Вашингтон, , 08:27 — REGNUM Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) может досрочно завершить текущий сезон, игры которого были приостановлены 12 марта, если ситуация с пандемией коронавируса ухудшится. Об этом со ссылкой на комиссара НБА Адама Сильвера 26 июня сообщает портал Clutch Points.

4 июня руководство НБА утвердило формат оставшейся части игр сезона 2019−2020 года. В его рамках 22 команды из 30 должны были доиграть матчи сезона в парке Disney World в Орландо. 26 июня стали известны результаты прошедшего за три дня до этого тестирования, в результате которого заражение коронавирусом подтвердилось у 16 игроков.

«Если распространение коронавируса в нашем «игровом пузыре» в Орландо приобретёт серьёзные масштабы, это может привести к отмене», — приводит портал слова Сильвера.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё три игрока в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) получили положительные результаты тестов на коронавирус. Опасной инфекцией заразились украинский центровой «Сакраменто» Алексей Лень, форвард «Кингз» Джабари Паркер, а также защитник «Индианы» Малкольм Брогдон.

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