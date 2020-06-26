Порту, Португалия, , 19:50 — REGNUM Данилу Перейра может сменить португальский чемпионат на Туманный Альбион.

Лондонский «Арсенал» проявляет интерес к опорному полузащитнику «Порту» Данилу Перейрой, об этом сообщает портал ESPN.

«Канониры» встретятся с представителями 28-летнего футболиста по окончанию розыгрыша АПЛ.

Сообщается, что «Порту» нивелируют 60 миллионами евро, которые прописаны в качестве отступных за Перейру, и будут готовы продать футболиста за 20 миллионов евро из-за финансовых сложностей. Действующее соглашение Перейры с «Порту» рассчитано до лета 2022 года.

В этом сезоне на счету португальца одна голевая передача в 20 матчах за «Порту».