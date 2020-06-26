Санкт-Петербург, , 19:21 — REGNUM ОФициальный сайт Российской премьер-лиги объявил стартовые составы на матч 24-го тура чемпионата «Зенит» — «Крылья Советов».

Встреча состоится на домашнем стадионе «Зенита» «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начала матча назначено на 20:30 по московскому времени.

«Зенит»: Лунёв, Иванович, Караваев, Ракицкий, Сантос, Оздоев, Кузяев, Барриос, Дзюба, Азмун, Малком.

Скамейка запасных: Кержаков, Васютин, Смольников, Осорио, Жирков, Шатов, Ерохин, Сутормин, Мусаев, Дриусси, Ригони, Шамкин.

«Крылья Советов»: Фролов, Комбаров, Бурлак, Чернов, Зеффан, Гацкан, Тимофеев, Кабутов, Зиньковский, Попович, Глушенков.

Скамейка запасных: Рыжиков, Полуяхтов, Чичерин, Лысцов, Терехов, Антон, Тюрин, Смирнов, Аль-Фураиджи, Молчанов, Радонич. Петербургский «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 53 очков в 23 матчах. «Крылья Советов» находятся на противоположной половине, закрепив за собой последнее место с 22 очками.

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