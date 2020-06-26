Мюнхен, Германия, , 18:57 — REGNUM Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски был назван лучшим игроком текущего розыгрыша чемпионата Германии.

Также в официальном «Твиттере» Бундеслиги был назван лучший новичок по итогам сезона. Им был признан защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис.

Левандовски принял участие в 30 матчах розыгрыша Бунделсиги 2019/2020, набрав 37 (33+4) очка по системе «гол+пас». Отметим, что польский нападающий, благодаря своим 33 голам, побил рекорд Бундеслиги по голам среди легионеров за сезон.