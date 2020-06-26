Милан, Италия, , 18:35 — REGNUM Ашраф Хакими может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Защитник мадридского «Реала» Хакими, который нынешний сезон проводит на правах аренды в дортмундской «Боруссии», может заключить контракт с миланским «Интером», информирует портал Sky Sport.

По данным источника, «нерадзурри» готовы заплатить за марокканца 40 миллионов евро.

Хакими дал согласие на свой переход в «Интер». Сообщается, что соглашение с итальянским клубом будет рассчитано на 5 лет с годовым окладом в размере 5 миллионов евро.

В текущем сезоне Бундеслиги на счету защитника 32 матча и 15 (5+10) очков за результативность.