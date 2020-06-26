Хабаровск, , 18:16 — REGNUM «Амур» сохранит в своем составе братьев Ушенинов.

Владислав и Вячеслав Ушенины договорились о новых соглашениях с хабаровским «Амуром», информирует телеграм-канал «Хоккей без зрителей». Срок действия обоих контрактов рассчитан на один сезон.

Напомним, что хоккеисты не подписали новые соглашения с «Амуром» перед открытием трансферного окна, требуя от клуба повышение зарплаты.

Вячеслав Ушенин набрал 32 (9+23) очков в 62 матчах. Владислав в тех же 62 матчах отличился 34 (16+18) результативными баллами.