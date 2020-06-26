Сочи, Краснодарский край, , 17:57 — REGNUM Футбольный клуб «Сочи» получил официальное обращение от «Ростова» с просьбой о переносе игры за сутки до матча 23-го тура РПЛ, а заявку на игру — в день проведения футбольной баталии. В связи с этим кубанская команда не могла задействовать игроков молодёжного состава. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте «Сочи» 26 июня, передаёт ИА REGNUM.

«Официальное обращение с просьбой о переносе игры поступило от ФК «Ростов» за сутки до проведения матча. <…> Со своей стороны ФК «Сочи» не имел возможности задействовать резервный или молодежный состав команды, принимая во внимание, что о решении ФК «Ростов» об участии в матче стало известно непосредственно в день игры. В игре приняли участие те футболисты, которые изначально готовились к её проведению», — говорится в заявлении клуба.

Кроме того, выставить игроков дубля было нельзя, так как молодые ребята уже «были задействованы в организации матча в чистой зоне».

Проявлением неуважения к сопернику стала бы «игра в поддавки». Вышедшие на поле стадиона «Фишт» игроки «Ростова» показали высокий уровень игры. Отдельно кубанская команда отметила голкипера Дениса Попова.

ИА REGNUM напоминает, что футбольный клуб «Ростов» выступил с заявлением, в котором подчёркивается, что решение о переносе матча в связи с выявлением коронавирусной инфекции у игроков основного состава должно было принять руководство РПЛ, а не футбольного клуба «Сочи».

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