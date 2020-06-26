Ярославль, , 17:22 — REGNUM Ярославский «Локомотив» перед стартом нового сезона Континентальной хоккейной лиги проведет три тренировочных сбора в Ярославле и примет участие в двух турнирах. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт КХЛ. «Локомотив» откроет подготовку к сезону с углубленного медицинского обследования, которое намечено на 14 июля. Далее команда будет тренироваться в Ярославле до 3 августа.

Разминка перед матчем в Ярославле ХК «Локомотив»

С 4 по 9 августа ярославцы станут участниками «Sochi Hockey Open». На предсезонном турнире в олимпийской столице «Локомотив» сыграет с молодежной сборной России, омским «Авангардом», санкт-петербургским СКА и ХК Сочи. Далее команда снова вернется в Ярославль на однонедельный сбор.

С 19 по 25 августа ярославский клуб отправиться в Белоруссию, где сыграет на предсезонном турнире с минскими «Динамо» и «Юностью», а также казахстанским «Барысом». Пока планы на участие «Локомотива» в данном соревновании носят предварительный характер. Последнюю неделю августа «железнодорожники» проведут в Ярославле.

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