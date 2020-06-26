Казань, , 17:18 — REGNUM Серебряный призер молодежного чемпионата мира 2020 года Александр Хованов может переехать в КХЛ.

Согласно информации портала «Спорт-Экспресс», Александр Хованов может подписать контракт с казанским «Ак Барсом».

«Миннесота Уайлд», в системе которой выступает хоккеист, может опустить Хованова на год в Континентальную хоккейную лигу в связи с ситуацией с сезоном АХЛ 2020/2021, розыгрыш которого может быть отменен.

«Да, отпустили из «Миннесоты», но пока никаких комментариев», — приводит слова Хованова «Спорт-Экспресс».

Александр Хованов прошедшие три года провел в юниорской лиге Квебека, выступая за местный «Монктон». В их составе россиянин набрал 99 (32+67) очков в 51 матче.