Химки, Московская область, , 16:55 — REGNUM Капитан и по совместительству форвард БК «Химки» Сергей Химки высказался касательно будущего Алексея Шведа в составе клуба.

Ранее сообщалось, что 31-летний защитник сборной России близок к заключению соглашения с Химками» сроком на три игровых сезона.

«Это наша главная звезда. По игровым качествам и популярности. Многие дети ходят на наши игры, чтобы на него посмотреть. После матча его всегда ждет толпа фанатов.

Всем нравится его стиль игры, который похож на современную НБА. Надеюсь, он останется в «Химках» и продолжит радовать руководство, нас и болельщиков», — приводят слова Мони «Известия».

В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ на счету Алексея Шведа 13 матчей, в которых он в среднем набирал 22,4 очка, 3,1 подбор и 9,2 передачи.