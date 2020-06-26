Нижний Новгород, , 16:38 — REGNUM Нижегородское «Торпедо» согласовало обмены с казанским «Ак Барсом» и «Авангардом».

Согласно сообщениям официального сайта Континентальной хоккейной лиги, «Торпедо» выменяло защитников Марка Марина у «Ак Барса» и Семена Ручкина у «Авангарда». В обратную сторону в качестве компенсации последовали денежные выплаты, сумма не разглашается.

Марк Марин провел прошедший сезон в системе казанского клуба и ни разу не вызывался в основную команду. 30 апреля у защитника истек срок действия договора с «Ак Барсом». Несмотря на квалификационное предложение от «казанцев», Марин предпочел его не подписывать.

На его счету 12 (6+6) очков в 39 матчах регулярного чемпионата ВХЛ.

Семен Ручкин также провел большую часть сезона в ВХЛ. В его активе 18 (7+11) очков в 33 матчах за «Ижсталь» и петербургское «Динамо». Тем не менее Ручкин также провел 14 матчей в КХЛ, отличившись 3 (2+1) баллами.