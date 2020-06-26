Ливерпуль, Великобритания, , 16:19 — REGNUM Полузащитник «Ливерпуля» Джординьо Вейналдум поделился первыми впечатлениями от завоевания трофея чемпионата Англии, который не покорялся «красным» 30 лет.

«Я действительно счастлив быть частью этой команды и этого клуба. Мы смогли завоевать трофей ради наших болельщиков, потому что они так долго ждали этого момента. Фанаты сохраняли преданность клубу все эти годы с того момента, как я попал сюда, и даже гораздо раньше.

Когда у тебя такие преданные болельщики, это делает ощущения еще более прекрасными. Ты можешь дать им один из лучших подарков, и все становится еще лучше, чем есть на самом деле», — приводит слова Вейналдума пресс-служба «Ливерпуля».

Напомним, что «Ливерпуль» досрочно стал чемпионом Англии, благодаря поражению «Манчестер Сити» в противостоянии 31-го тура с «Челси» (1:2). Таким образом, «мерсисайдцы», набрав 86 очков с отрывом в 23 очка от второго места, завоевали свое первое чемпионство за последние 30 лет.