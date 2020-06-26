История вопроса

Волейбол – командный вид спорта, в котором две команды соревнуются на площадке, разделённой сеткой. Целью является касание мяча с полом на половине площадки команды-соперника. При этом один игрок не может касаться мяча более трёх раз подряд.

Название игры происходит от английских слов volley — «удар с лёту» и ball — «мяч». Считается, что волейбол изобрёл преподаватель физкультуры из США Уильям Морган в 1895 году. Правила игры окончательно сложились в 1915-1925 годах. В 1947 году в Париже была образована Международная федерация волейбола (ФИВБ), которая в настоящее время объединяет 221 национальную федерацию. С 1964 года волейбол стал олимпийским видом спорта.

Существуют такие разновидности волейбола, как волейбол на снегу, мини-волейбол, пионербол, пляжный волейбол, парковый волейбол, паралимпийский волейбол сидя (последние три признаны олимпийскими видами спорта).

Волейбол – один из самых популярных видов спорта в мире. Благодаря простоте правил он является не только популярным спортом, но и распространённым видом активного отдыха.

