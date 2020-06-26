Москва, 26 июня 2020, 15:01 — REGNUM Оренбургский волейбольный клуб «Нефтяник» сыграет в Суперлиге чемпионата России в следующем сезоне. Об этом 26 июня сообщил генсекретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.
«Да, «Нефтяник» сыграет в Суперлиге», — цитирует Яременко ТАСС.
Ранее президиум ВФВ утвердил «Нефтяник» в составе участников Суперлиги. Оренбургский клуб будет играть в турнире вместо «Новы» из Самарской области.
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