Москва, , 14:17 — REGNUM Бывшая российская фигуристка Аделина Сотникова заявила, что самая первая и значимая победа у неё была в 2009 году на чемпионате России. Об этом 26 июня она рассказала в Instagram.

«Тогда все изменилось в моей голове, именно после победы на чемпионате России. После этой победы у меня появилась мечта выиграть Олимпиаду», — сказала Сотникова.

Напомним, Сотникова стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании в 2014 году на Играх в Сочи.

В марте 2020 года Сотникова объявила о завершении спортивной карьеры. В феврале она перенесла операцию на позвоночнике.

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