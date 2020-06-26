Москва, , 14:07 — REGNUM Судебное заседание по делу московского «Локомотива» и бывшего гендиректора клуба Ильи Геркуса перенесено на 24 июля. Об этом 26 июня сообщил юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы Геркуса.

«Заседание перенесено на 24 июля в связи с тем, что клуб прямо во время него предоставил около 1 000 листов дополнительных документов», — цитирует Прокопца ТАСС.

Он отметил, что в этой связи нужно время, чтобы ознакомиться с предоставленными документами.

Первоначально заседание было назначено марте, но потом было перенесено на апрель, а затем на май. 22 мая прошло предварительное заседание.

Геркус был президентом «Локомотива» с 2016 по 2018 год. В январе «Локомотив» предъявил ему претензии в связи с нарушением им порядка премирования сотрудников клуба и необоснованным привлечением к решению вопросов клуба сторонних консультантов, что привело к необоснованным тратам.

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