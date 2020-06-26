Москва, , 13:45 — REGNUM На 87-м году жизни умер заслуженный мастер спорта СССР по лыжным гонкам Иван Утробин. Об этом 26 июня сообщили в пресс-службе Федерации лыжных гонок России.

«Человек, которого весь лыжный мир за огромные объемы тренировок уважительно называл великим тружеником, который своими руками создал лыжные круги в подмосковном Красногорске», — говорится в сообщении.

Утробин является двенадцатикратным чемпионом СССР по лыжным гонкам, а также бронзовым призёром Олимпийских игр 1964 года в Инсбруке и чемпионата мира в Лахти-1962.