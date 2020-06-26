Ростов-на-Дону, , 13:22 — REGNUM Российский музыкант Василий Вакуленко (Баста) встретится с болельщиками футбольного клуба «СКА Ростов-на-Дону». Общение состоится на стадионе СКА, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе команды.

«8 июля ростовский СКА встретится со своими болельщиками. Мероприятие пройдёт на стадионе СКА, время будет объявлено дополнительно. Для всех, кто не сможет прийти на встречу, будет организована трансляция», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что осенью 2019 года Баста стал владельцем ФК «СКА Ростов-на-Дону». Музыкант погасил долги клуба и вложил в него около 10 млн рублей на развитие.

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