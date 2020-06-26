Париж, , 13:17 — REGNUM Французский футбольный клуб ПСЖ согласовал условия нового контракта с защитником Лейвином Курзава. Об этом 26 июня сообщает RMC Sport.

Отмечается, что новое соглашение, рассчитанное на четыре года, согласовано, но ещё не подписано. Ранее футболист сообщил о намерении остаться в команде.

Курзава с 2015 года играет за ПСЖ, с которым стал четырёхкратным чемпионом Франции. Ранее он защищал цвета «Монако».

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