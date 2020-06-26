Москва, , 12:53 — REGNUM Бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи состоится на турнире UFC 253, который пройдёт 19 сентября. Об этом 26 июня заявил менеджер российского спортсмена Али Абдель-Азиз.

«Команда Хабиба, скоро на UFC 253», — сказал Абдель-Азиз в Instagram.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент UFC Дэна Уайт заявил, что поединок Нурмагомедова и Гэтжи состоится в Абу-Даби.

Нурмагомедов является чемпионом UFC в лёгком весе, на его счету 28 побед в 28 боях. Гэтжи стал временным чемпионом организации после победы над Тони Фергюсоном в мае на турнире UFC 249.

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