Тамбов, , 12:26 — REGNUM Матч чемпионата России по футболу между «Тамбовом» и «Зенитом» пройдёт в Нижнем Новгороде без зрителей. Об этом 26 июня сообщается на сайте тамбовского клуба.

Отмечается, что правительство Нижегородской области приняло решение провести матч без зрителей для соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора «в период нестабильной эпидемиологической ситуации».

Кроме того, на игру не будут допущены представители СМИ, кроме сотрудников основного вещателя и пресс-служб клубов.

Напомним, «Тамбов» и «Зенит» проведут матч в рамках 25-го тура чемпионата России. Встреча состоится 1 июля в Нижнем Новгороде.

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