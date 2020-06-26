Лондон, , 11:54 — REGNUM Выставочный бой между американцем Майком Тайсоном и британцем Тайсоном Фьюри сорвался из-за несерьёзного отношения организаторов. Об этом заявил Фьюри в интервью YouTube-каналу iFL TV.

«Майк изначально говорил о $500 млн, но сумма, которую нам прописали в контракте, выглядела какой-то насмешкой», — сказал Фьюри.

По его словам, в контракте речь шла о $10 млн за выставочный бой, но сейчас все уже отказались от этой идеи.

В конце апреля Тайсон заявил, что готов вернуться на ринг. Сообщалось, что он может провести поединок с Фьюри.

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