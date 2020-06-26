Ливерпуль, Великобритания, , 11:19 — REGNUM Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп посвятил завоевание чемпионского титула двум легендарным игрокам клуба Кенни Далглишу и Стивену Джеррарду. Об этом сообщает BBC.

«Зная, как Кенни поддерживал нас, это чемпионство для него. Он ждал 30 лет. И это чемпионство для Стиви Джеррарда», — сказал Клопп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Ливерпуль» впервые за 30 лет стал чемпионом Англии по футболу. В последний раз это произошло в 1990 году.

Напомним, Далглиш является шестикратным чемпионом Англии в составе «Ливерпуля» в качестве игрока и трёхкратным — в качестве тренера. Именно под его руководством клуб стал чемпионом в 1990 году.

Джеррард выступал за «Ливерпуль» с 1998 по 2015 год. Он так и не стал чемпионом Англии, но выиграл с командой Лигу чемпионов в 2005 году.

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