Познань, Польша, , 10:51 — REGNUM Польский футбольный клуб «Лех» продлил аренду нападающего московского ЦСКА Тимура Жамалетдинова до фактического завершения сезона. Об этом 26 июня сообщается на сайте клуба.

Контракт Жамалетдинова с «Лехом» был рассчитан до 30 июня. Но из-за приостановки сезона чемпионат Польши будет завершён позже, а футболист останется в команде до фактического завершения первенства.

В текущем сезоне Жамалетдинов сыграл семь матчей чемпионата Польши и отметился одной голевой передачей. В Кубке Польши он забил один гол.