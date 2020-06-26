Ванкувер, Канада, , 10:16 — REGNUM Национальная хоккейная лига (НХЛ) не будет проводить матчи плей-офф в Ванкувере (Канада). Об этом 25 июня сообщила пресс-служба клуба «Ванкувер Кэнакс».

«Ванкувер не примет заключительные матчи сезона. При этом мы все с нетерпением ждём возобновления игр», — заявил главный операционный директор клуба Трент Кэрролл.

Ранее сообщалось, что НХЛ планирует проводить матчи в двух городах. Одним из них должен стать Лас-Вегас. На место второго претендовали девять городов: Даллас, Коламбус, Лос-Анджелес, Миннеаполис, Питтсбург, Чикаго, а также Ванкувер, Торонто и Эдмонтон.

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