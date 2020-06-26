Москва, , 08:48 — REGNUM В Москве в поселке Северный на ул. Арсюкова построен первый в России Центр современного пятиборья, сообщается на сайте Стройкомплекса.

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Центр современного пятиборья соответствует всем стандартам. мирового уровня. В спорткомплексе объедены все составляющие современного пятиборья.

Центр построен за счёт бюджета столицы. Власти Москвы считают, что центр станет одной из лучших европейских школ по многоборью.\

Как сообщало ИА REGNUM, Федерация современного пятиборья России (ФСПР) планирует провести Кубок Кремля в сентябре 2020 года.

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