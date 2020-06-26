Ливерпуль, Великобритания, , 08:47 — REGNUM Став чемпионом Англии за семь туров до конца сезона, «Ливерпуль» установил рекорд премьер-лиги. До них никто так рано не выигрывал титул.

«Ливерпуль» побил рекорд «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», которые выигрывали чемпионат за пять туров до окончания первенства в 2001 и 2018 годах соответственно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Ливерпуль» досрочно стал чемпионом Англии. Это произошло впервые за 30 лет — до этого клуб выигрывал титул в 1990 году.

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