Ливерпуль, Великобритания, 26 июня 2020, 08:47 — REGNUM Став чемпионом Англии за семь туров до конца сезона, «Ливерпуль» установил рекорд премьер-лиги. До них никто так рано не выигрывал титул.
«Ливерпуль» побил рекорд «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», которые выигрывали чемпионат за пять туров до окончания первенства в 2001 и 2018 годах соответственно.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Ливерпуль» досрочно стал чемпионом Англии. Это произошло впервые за 30 лет — до этого клуб выигрывал титул в 1990 году.
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