Лондон, , 08:39 — REGNUM Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поздравил «Ливерпуль» с завоеванием титула чемпиона Англии. Об этом он заявил в послематчевом интервью.

«Я хочу поздравить «Ливерпуль», это был великолепный сезон в их исполнении!» — сказал Гвардиола.

По его словам, «Манчестер Сити» будет стараться сократить отрыв от «Ливерпуля», потому что «20 очков — это очень много». При этом его команда имеет шанс выиграть все кубковые соревнования в нынешнем сезоне.

Напомним, «Ливерпуль» под руководством Юргена Клоппа стал чемпионом Англии. Это произошло впервые за 30 лет — в последний раз клуб становился чемпионом в 1990 году.

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