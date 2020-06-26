Лондон, , 01:17 — REGNUM «Ливерпуль» досрочно, за семь туров до окончания соревнований, стал победителем чемпионата Англии по футболу сезона 2019/2020. 25 июня «Манчестер Сити», находящийся в таблице на втором месте, проиграл «Челси» со счетом 1:2 потерял шансы вырваться на первую позицию.

Очередной матч, который «Ливерпуль» проведёт уже в качестве чемпиона, будет как раз с «Манчестер Сити».

«Ливерпуль» стал 19-кратным чемпионом страны. Последний раз команда выигрывала национальное первенстве в сезоне-1989/90.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня «Ливерпуль» был признан самым популярным футбольным клубом Великобритании — за него болеют 8,3% жителей страны, интересующихся футболом. На втором месте идёт «Манчестер Юнайтед», который поддерживают 6% британцев, замыкает тройку лондонский «Челси» (3,1%).

Четвёртое и пятое места поделили «Манчестер Сити» и «Арсенал» (2%).

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