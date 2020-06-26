Лондон, , 00:19 — REGNUM 25 июня в рамках 31-го тура Английской Премьер-лиги 2019/20 лондонский «Челси» одержал минимальную победу над «Манчестер Сити» со счетом 2:1.

За 7 туров до конца «Манчестер Сити» располагается на второй строчке, имея в своем активе 63 очка, что на 23 меньше, чем у лидера. Таким образом, «Ливерпуль» стал чемпионом АПЛ сезона 2019/20. «Челси», набрав 54 очка, укрепился на четвертой позиции.

Забитые мячи: Кристиан Пулишич 36 — 1:0, Кевин де Брейне 55 — 1:1, Виллиан (пенальти) 78 — 2:1.