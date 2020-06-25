Москва, , 21:30 — REGNUM 25 июня в рамках 3-го тура группы B онлайн-квалификаций на Major Rio 2020 встретились коллективы Natus Vincere и Gambit Youngsters. Игра завершилась уверенной победой «рожденных побеждать» со счетом 2:0 на картах Inferno и Train.

Самым ценным игроком встречи по мнению болельщиков на портале hltv (75,6%) был признан Денис «electronic» Шарипов, заработавший статистику 47−36.

В полуфинале турнира NaVi встретятся с коллективом Nemiga. Gambit Youngsters будут сражаться с Espada за 5-е место.