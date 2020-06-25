Москва, , 19:36 — REGNUM «Спартак» может подписать контракт с экс-нападающим «Арсенала».

Согласно информации портала L'Equipe, московский «Спартак» сделал предложение по нападающему «Тулузы» Яя Саного. «Красно-белые» готовы заключить с французом двухлетний контракт с опцией продления на год с зарплатой 1,5 миллиона евро.

Футболист станет свободным агентом в ближайшее межсезонье в случае, если не заключит новое соглашение с «Тулузой». В минувшем розыгрыше чемпионата Франции Саного провел 16 матчей и отличился четырью голами.