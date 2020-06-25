Вашингтон, , 18:56 — REGNUM «Вашингтон Уизардс» заключит контракт с разыгрывающим Джерианом Грантом, который должен будет заменить в составе «волшебников» ушедшего форварда Дэвиса Бертанса. Об этом сообщил журналист Крис Миллер в своем «Твиттере».

Напомним, что Бертанс стал первым игроком лиги6 который отказался от участия в рестарте сезона НБА 2019/2020, игрок выйдет на рынок свободных агентов в межсезонье.

Грант провел нынешний сезон в составе фарм-команды «Вашингтона» в лиге развития. В среднем 27-летний баскетболист набирал 16,3 очка, 4,3 подбора и 5,9 передач за матч.