Дортмунд, Германия, , 18:26 — REGNUM Новичок дортмундской «Боруссии» Тома Менье поделился впечатлениями от перехода в стан «шмелей».

Напомним, что сегодня, 25 июня, пресс-служба «Боруссии» сообщила о заключении контракта с экс-защитником «ПСЖ» Тома Менье.

«Этот клуб играет именно в тот футбол, в который я хочу играть: аутентичный, захватывающий, естественный.

«Боруссия» известна своими потрясающими болельщиками, и атмосфера во время игры за «ПСЖ» на «Сигнал Идуна Парк» действительно повлияла на мое решение», — приводит слова защитника официальный сайт «дортмундцев».

Читайте развитие сюжета: Дортмундская «Боруссия» подтвердила подписание Тома Менье